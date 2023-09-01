Актёр Адам Драйвер расплакался после долгих оваций на премьере фильма «Феррари»

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера «Феррари» — нового фильма Майкла Манна («Схватка») об итальянском конструкторе Энцо Феррари. После просмотра зрители аплодировали создателям фильма в течение семи минут.

На премьере присутствовал исполнитель главной роли Адам Драйвер, которого растрогала такая реакция от аудитории. Он дождался завершения аплодисментов, после чего актёр поддержал забастовки сценаристов и актёров Голливуда, отметив в том числе работу всех членов съёмочной команды — многих из них не было на премьере.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Действия «Феррари» разворачиваются в 1957 году, когда Энцо Феррари пытается решить свои семейные проблемы и параллельно готовится к гонке Mille Miglia. Премьера картины в России состоится уже 21 декабря.