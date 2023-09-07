Популярный блогер MrBeast отказался от кринжовых обложек с открытым ртом на YouTube

Самый популярный YouTube-блогер MrBeast в социальных сетях рассказал, что после череды тестов пришёл к выводу, что ролики, на обложке которых у него закрыт рот, собирают больше просмотров, чем видео, превью которых сделано с открытым ртом.

По словам блогера, он узнал об этом благодаря новым алгоритмам A/B-тестирования, которые недавно появились на YouTube. С помощью анализа удалось выявить, на каком типе обложек к роликам просмотров будет больше.

Фото: MrBeast

Фото: MrBeast

Я закрывал рот на всех своих превью, и из-за этого у видео с ними увеличивались просмотры, лол.

Судя по всему, теперь MrBeast перестанет выпускать ролики, в обложке которых будет открытый рот. Возможно, после этого и другие блогеры перестанут так делать.