Анонсирован стильный смартфон Nokia G42 в розовой расцветке

Компания HMD Global анонсировала смартфон Nokia G42 в розовой расцветке под названием So Pink. Ранее устройство было доступно для приобретения только в фиолетовой (So Purple) и серой (So Grey) раскрасках.

Гаджет оснащён процессором Snapdragon 480 Plus и 128 ГБ встроенной памяти. Также смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт.

Характеристики

Диагональ дисплея: 6,58 дюйма

Частота обновления экрана: 90 Гц

Яркость: 450 нит

Разрешение задней камеры: 50 Мп

Ёмкость аккумулятора: 5000 мА/ч

Оперативная память: 6 ГБ

В качестве операционной системы используется Android 13. Также компания обещает обеспечить два года обновлений ОС и три года ежемесячных исправлений безопасности.

Nokia G42 So Pink уже доступна для приобретения на официальном сайте производителя. Цена смартфона составляет £ 199 (~ 24 тыс. рублей).