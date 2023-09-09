Анонсирован стильный смартфон Nokia G42 в розовой расцветке
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Компания HMD Global анонсировала смартфон Nokia G42 в розовой расцветке под названием So Pink. Ранее устройство было доступно для приобретения только в фиолетовой (So Purple) и серой (So Grey) раскрасках.
Гаджет оснащён процессором Snapdragon 480 Plus и 128 ГБ встроенной памяти. Также смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт.
Характеристики
- Диагональ дисплея: 6,58 дюйма
- Частота обновления экрана: 90 Гц
- Яркость: 450 нит
- Разрешение задней камеры: 50 Мп
- Ёмкость аккумулятора: 5000 мА/ч
- Оперативная память: 6 ГБ
В качестве операционной системы используется Android 13. Также компания обещает обеспечить два года обновлений ОС и три года ежемесячных исправлений безопасности.
Nokia G42 So Pink уже доступна для приобретения на официальном сайте производителя. Цена смартфона составляет £ 199 (~ 24 тыс. рублей).
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