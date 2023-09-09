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Анонсирован стильный смартфон Nokia G42 в розовой расцветке

Анонсирован стильный смартфон Nokia G42 в розовой расцветке
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Компания HMD Global анонсировала смартфон Nokia G42 в розовой расцветке под названием So Pink. Ранее устройство было доступно для приобретения только в фиолетовой (So Purple) и серой (So Grey) раскрасках.

Гаджет оснащён процессором Snapdragon 480 Plus и 128 ГБ встроенной памяти. Также смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт.

Характеристики

  • Диагональ дисплея: 6,58 дюйма
  • Частота обновления экрана: 90 Гц
  • Яркость: 450 нит
  • Разрешение задней камеры: 50 Мп
  • Ёмкость аккумулятора: 5000 мА/ч
  • Оперативная память: 6 ГБ

В качестве операционной системы используется Android 13. Также компания обещает обеспечить два года обновлений ОС и три года ежемесячных исправлений безопасности.

Nokia G42 So Pink уже доступна для приобретения на официальном сайте производителя. Цена смартфона составляет £ 199 (~ 24 тыс. рублей).

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