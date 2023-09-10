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Режиссёр «Дэдпула 3» раскрыл новые детали фильма

Режиссёр «Дэдпула 3» раскрыл новые детали фильма
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Недавно режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви дал очередное интервью журналистам. В ходе него постановщик заявил, что будущий фильм получается крайне дерзким не уступит предыдущим частям в плане «взрослого» контента.

Также Леви признался, что он специально не хочет добавлять в картину слишком много компьютерной графики.

Фильм получается крайне дерзким и взрослым. Мы приложили все усилия, чтобы не снимать его в специальных павильонах с цифровым окружением… Нам хотелось получить нечто более приземлённое и реальное.

На данный момент съёмки «Дэдпула 3» приостановлены из-за непрекращающейся забастовки актёров. Выход фильма должен состояться 3 мая 2024 года, но есть большая вероятность, что релиз могут отодвинуть.

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