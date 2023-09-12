Утекли 13 минут нового геймплея Assassin's Creed Mirage

Пользователь YouTube под ником Dr.Stealth опубликовал на своём канале 13 минут геймплея Assassin's Creed Mirage. Для тех, кто боится спойлеров — будьте осторожны, поскольку в ролике показывают начало прохождения.

Также в видео попали фрагменты с паркуром, боями против нескольких соперников и использованием гаджетов.

Видео доступно на YouTube-канале Dr.Stealth. Права на видео принадлежат Dr.Stealth, Ubisoft.

Assassin's Creed Mirage — новая часть франшизы, которая по духу будет напоминать первые части. В игре сделан акцент на стелс. Также будут механики взаимодействия с толпой для исчезновения и другие фишки. Играть предстоит за Басима.

Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.