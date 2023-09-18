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Vivo анонсировала бюджетный смартфон Y17s на Android 13

Vivo анонсировала бюджетный смартфон Y17s на Android 13
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Китайская компания Vivo анонсировала свой новый смартфон — Y17s. Устройство уже поступило в продажу по цене в $ 146 — около 14000 рублей без учёта налогов.

Vivo Y17s оснащён 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Гаджет работает на базе Android 13 с процессором MediaTek Helio G85, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство получило аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. В компании отмечают, что смартфон позволяет смотреть видео в высоком качестве на протяжении 20 часов без подзарядки.

Основная камера Vivo Y17s получила основной модуль в 50 Мп и сенсор 2 Мп для создание эффекта боке. Фронтальная камера получила модуль на 8 Мп.

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