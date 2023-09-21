Апдейт для Windows 11 с поддержкой ИИ и обновлённым дизайном выйдет 26 сентября

Microsoft назвала дату выхода следующего крупного апдейта для Windows 11 — 26 сентября. Патч 23H2 внесёт множество важных изменений в операционную систему, о которых компания рассказывала в течение последних месяцев.

Одно из важнейших нововведений — интеграция ИИ-помощника Copilot, который можно будет использовать в любой момент. Чат-бот поможет с управлением ОС, переключением настроек, запуском приложений или поиском информации. Кроме того, он будет задействован в работе сервисов Microsoft, включая программы из пакета Office.

Подробнее о Copilot Microsoft представила Copilot — функцию для работы в Office, Excel и других программах

Вместе с релизом 23H2 в Windows 11 появится обновлённый проводник с поддержкой вкладок и улучшенным поиском. Кроме того, пользователей ждёт встроенная поддержка RAR-архивов — для извлечения архивированных файлов больше не понадобятся отдельные программы.

Но здесь не всё так просто Встроенный архиватор RAR и 7z в Windows 11 оказался гораздо медленнее WinRAR

Из других приятных изменений — обновленный дизайн микшера громкости, поддержка регулировки RGB-подсветки, улучшенная работа функции резервного копирования WIndows, тёмная тема в Paint и многое другое.