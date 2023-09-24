Глава PlayStation: покупка Activision Blizzard не изменит ситуацию Microsoft на рынке

В Сети всплыли новые подробности судебного разбирательства между FTC (Федеральная торговая комиссия) и Microsoft. В рамках очередного слушания главу PlayStation Джима Райана спросили, рассматривала ли Sony возможность приобретения Activision.
Руководитель игрового подразделения компании не ответил прямо, однако заявил, что покупка Bungie за $ 3,6 млрд принесёт Sony в долгосрочной перспективе «гораздо больше». Напомним, Microsoft приобрела Activision за $ 69 млрд.
Также в январе MIcrosoft раскрыла, что число подписчиков Xbox Game Pass превысило 25 млн человек. По словам Райана, он ожидал, что цифра будет гораздо больше, учитывая, сколько денег корпорация вложила в развитие сервиса.
Напомним, в начале недели Sony опубликовала список из 16 игр, которые скоро покинут подписку PS Plus Extra, Deluxe и Premium. К примеру, из каталога пропадут ремастеры нескольких частей серии Yakuza, Far Cry, а также платформеры Limbo и Inside от студии Playdead.
- 24 сентября 2023
-
18:04
-
17:33
-
16:54
-
15:56
-
15:33
-
14:55
-
14:39
-
14:37
-
13:55
-
13:29
-
12:48
- 23 сентября 2023
-
21:08
-
18:49
-
18:06
-
17:33
-
16:50
-
16:09
-
15:37
-
15:08
-
14:36
-
13:59
-
13:35
-
12:55
-
12:31
-
00:14
- 22 сентября 2023
-
21:23
-
20:57
-
20:36
-
20:12
-
19:21
-
19:13
-
18:52
-
18:28
-
17:52
-
17:44