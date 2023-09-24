Глава PlayStation: покупка Activision Blizzard не изменит ситуацию Microsoft на рынке

В Сети всплыли новые подробности судебного разбирательства между FTC (Федеральная торговая комиссия) и Microsoft. В рамках очередного слушания главу PlayStation Джима Райана спросили, рассматривала ли Sony возможность приобретения Activision.

Руководитель игрового подразделения компании не ответил прямо, однако заявил, что покупка Bungie за $ 3,6 млрд принесёт Sony в долгосрочной перспективе «гораздо больше». Напомним, Microsoft приобрела Activision за $ 69 млрд.

Также в январе MIcrosoft раскрыла, что число подписчиков Xbox Game Pass превысило 25 млн человек. По словам Райана, он ожидал, что цифра будет гораздо больше, учитывая, сколько денег корпорация вложила в развитие сервиса.

Напомним, в начале недели Sony опубликовала список из 16 игр, которые скоро покинут подписку PS Plus Extra, Deluxe и Premium. К примеру, из каталога пропадут ремастеры нескольких частей серии Yakuza, Far Cry, а также платформеры Limbo и Inside от студии Playdead.