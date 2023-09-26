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Футболистку Аду Хегерберг временно удалили из EA Sports FC 24 из-за нелепой ошибки

Футболистку Аду Хегерберг временно удалили из EA Sports FC 24 из-за нелепой ошибки
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EA Sports FC 24 ещё официально не вышла, однако игроки уже нашли редкий баг, связанный с футболистками. Дело в нападающей сборной Норвегии и «Лиона» Аде Хегерберг — при использовании точного дриблинга её виртуальная версия почему-то начинает бежать вперёд, оставляя мяч позади себя. Таким образом она как будто специально оставляет мяч сопернику.

Учитывая, что Хегерберг является одной из лучших футболисток в EA Sports FC 24 Ultimate Team, геймеры остались очень недовольны подобным багом. Разработчики уже признали ошибку и временно отключили поиск игры до тех пор, пока не устранят неисправность. До тех пор футболистка должна будет сидеть в резерве.

Официальный релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября на ПК и консолях. Это будет первый футбольный симулятор от Electronic Arts, выпущенный не по лицензии ФИФА.

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