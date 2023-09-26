Футболистку Аду Хегерберг временно удалили из EA Sports FC 24 из-за нелепой ошибки

EA Sports FC 24 ещё официально не вышла, однако игроки уже нашли редкий баг, связанный с футболистками. Дело в нападающей сборной Норвегии и «Лиона» Аде Хегерберг — при использовании точного дриблинга её виртуальная версия почему-то начинает бежать вперёд, оставляя мяч позади себя. Таким образом она как будто специально оставляет мяч сопернику.
Учитывая, что Хегерберг является одной из лучших футболисток в EA Sports FC 24 Ultimate Team, геймеры остались очень недовольны подобным багом. Разработчики уже признали ошибку и временно отключили поиск игры до тех пор, пока не устранят неисправность. До тех пор футболистка должна будет сидеть в резерве.
Официальный релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября на ПК и консолях. Это будет первый футбольный симулятор от Electronic Arts, выпущенный не по лицензии ФИФА.
- 26 сентября 2023
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:23
-
13:05
-
13:03
-
12:41
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:34
-
10:39
-
09:58
-
09:55
-
09:20
-
08:57
-
08:22
-
07:43
-
07:07
-
06:30
-
02:00
- 25 сентября 2023
-
22:37
-
21:29
-
21:10
-
20:54
-
20:39
-
20:22
-
19:53
-
19:29
-
19:13
-
19:10
-
18:48
-
18:33
-
18:16
-
18:02