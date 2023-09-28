Джим Райан уйдёт с поста главы PlayStation — он проработал в компании почти 30 лет

Изначально о том, что Джим Райан покинет пост главы PlayStation, сообщило издание Bloomberg. Через небольшое время информацию подтвердила и сама Sony.

По словам самого Райана, на такой шаг пришлось пойти, поскольку ему трудно найти баланс между жизнью в Великобритании и работой в США. Также Джим подчеркнул, что видит в будущем компании только успех.

Спустя 30 лет я принял решение уйти из SIE в марте 2024 года. Я наслаждался возможностью получить работу, которую я люблю, в совершенно особенной компании, а также работать с замечательными людьми и невероятными партнёрами. Но мне становилось все труднее совмещать жизнь в Европе и работу в Северной Америке. PlayStation навсегда останется частью моей жизни, и я как никогда оптимистично смотрю в будущее SIE.

На уход Джима Райана отреагировал глава Xbox Фил Спенсер. Он отметил, что Джим внёс большой вклад в индустрию и поблагодарил его за 30 лет работы.

Джим Райан внёс большой вклад в нашу индустрию и стал ярким лидером PlayStation. Я желаю ему всего наилучшего в том, что он будет делать дальше. Спасибо за всё, что ты сделал для сообщества за последние 30 лет, Джим.

С 1 апреля 2024 года временным главой PlayStation станет президент и главный операционный директор компании Хироки Тотоки.

Райан покинет компанию в марте 2024 года. Он устроился в Sony в 1994 году — Джим проработал в компании 29 лет.