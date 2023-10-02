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По игре Starfield снимут серию короткометражек с живыми актёрами

По игре Starfield снимут серию короткометражек с живыми актёрами
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Американский актёр, продюсер и режиссёр короткометражных фильмов Стивен Форд объявил о начале работы над мини-сериалом, посвящённым Starfield. Он подчеркнул, что это будет именно набор мини-историй по вселенной космической игры, согласованный с разработчиками из студии Bethesda.

Каких-либо подробностей о шоу пока нет, однако одну из главных ролей в нём сыграет известная стримерша и ведущая MissGinaDarling. Форд также показал первый тизер, на котором изображена девушка с книгой для ориентации в космическом пространстве Starfield. Даты выхода у проекта пока нет.

Фото: Соцсети Стивена Форда/Bethesda

Starfield от авторов «Скайрима» вышла 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. За две недели после релиза в космическую RPG сыграло более 10 млн человек.

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