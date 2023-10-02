Российский антишпионский смартфон «Р-фон» оказался копией смартфона Symphony Helio 80

Во второй половине сентября саранский завод «Рутек» начал производство антишпионского защищённого смартфона «Р-фон» на российской операционной системе «Роса Мобайл». Выход гаджета на отечественный рынок ожидается в 2024 году, а для корпоративного сектора и госзаказчиков ОС станет доступна до конца 2023-го.

В издании Rozetked обнаружили подозрительное сходство «Р-фона» и смартфона Symphony Helio 80, изготавливаемого в Бангладеше. Задние и передние поверхности обоих устройств практически идентичны — как и их характеристики.

«Р-фон» и Symphony Helio 80 Фото: Rozetked

Единственное серьёзное различие — Symphony Helio 80 получил 108-мегапиксельную камеру, а «Р-фон» — модуль на 50 Мп. Кроме того, российский смартфон оснащён 8 ГБ оперативной памяти, а Helio 80 поставляется с 6 ГБ ОЗУ.

Тем временем представители компании НТЦ «ИТ Роса» прокомментировали ситуацию и заявили, что оба смартфона — два совершенно разных устройства.

У нас нет информации о бангладешском смартфоне, который стал появляться в разных медиа. В то же время очевидно, что Р-ФОН и иностранный смартфон — это два совершенно разных устройства. Р-ФОН — это смартфон, созданный на российской операционной системе РОСА Мобайл. Для его изготовления использовались иностранные комплектующие. Мы мониторим данный рынок, однако нам не известно об отечественных аппаратных компонентах, которые можно было бы использовать в современных смартфонах. Компания «Рутек» производит поверхностный монтаж и сборку Р-ФОНа в Саранске на собственных мощностях. Мы делаем российский смартфон, который соответствует всем требованиям и критериям оборудования российского происхождения, установленным Минпромторгом. Сейчас мы проходим процедуры по включению нас в соответствующий реестр.