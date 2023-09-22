В России стартовало производство антишпионского смартфона «Р-фон»

Саранский завод «Рутек» начал производство антишпионского защищённого смартфона «Р-фон» на российской операционной системе «Роса Мобайл». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании НТЦ «ИТ Роса».

Антишпионский смартфон сможет похвастаться 6,7-дюймовым дисплеем и будет работать на базе процессора MediaTek Helio G99. В смартфоне будет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, камера с модулем на 50 Мп и батарея объёмом 5000 мА/ч. Смартфон будет обладать модулями Wi-Fi, Bluetooth и NFC с возможностью установки сразу двух SIM-карт. Кроме того, «Р-фон» сможет похвастаться портом USB-C и разъёмом для наушников.

Выход гаджета на российский рынок ожидается в 2024 году, а для корпоративного сектора и госзаказчиков ОС станет доступна до конца 2023-го.