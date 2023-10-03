Камеру iPhone 15 Pro сравнили с Samsung S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra

Автор YouTube-канала Versus сделал большое сравнение качества съёмки трёх самых популярных смартфона 2023 года: iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra. Блогер сравнил камеры на трёх устройствах и выдавал им баллы за победу в тех или иных категориях.

Сперва в Versus сравнили фотографии на смартфонах в различных ситуациях, сделанных на основную камеру. В этой категории iPhone 15 Pro набрал 17 баллов, опередив всего на один балл Xiaomi 13 Ultra и оторвавшись на два балла от Galaxy S23 Ultra.

Фотографии на основную камеру смартфонов Фото: Versus

Съёмки широкоугольным объективом также оказались лучше на iPhone 15 Pro, посчитал блогер. Им автор дал 16 баллов, тогда как Galaxy S23 Ultra получил 15 баллов, а Xiaomi 13 Ultra — 10 баллов.

Фотографии на ультраширокий объектив Фото: Versus

В портретной съёмке вновь победил iPhone 15 Pro, набрав сразу 18 баллов. Galaxy S23 Ultra получил 15 баллов, Xiaomi 13 Ultra — 9 баллов.

Портретная съёмка Фото: Versus

Лидерство в видеосъёмке и стабилизации изображения также забрал смартфон Apple. Смартфону Samsung удалось обойти конкурентов только по качеству селфи-фотографий, а Xiaomi 13 Ultra смог забрать первое место в фотографиях с использованием зума и в ультразамедленной съёмке.

Подведя итоги, iPhone 15 Pro получил 19 баллов. На втором месте оказался Samsung Galaxy S23 Ultra (12 баллов), а замкнул тройку Xiaomi 13 Ultra (11 баллов).

Результаты тестирования Фото: Versus