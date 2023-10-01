На экранах iPhone обнаружили скрытые QR-коды от Apple

Журналисты издания The Information рассказали, что Apple с 2020 года наносит на экраны iPhone крошечные QR-коды. Таким образом производитель отслеживает источник неисправных деталей и защищается от недобросовестных поставщиков.

К примеру, компании Lens Technology и Biel Crystal поставляли Apple детали со слишком высоким процентом брака, поэтому до 30% продукции утилизировались. После введения маркировки дисплеев уровень брака сократился до 10% — таким образом компания сэкономила несколько сотен млн долларов.

Первый QR-код имеет размер песчинки, а второй — с кончик карандаша. Они наносятся на разных этапах производства.

Также на этой неделе Apple выпустила обновление для своего облачного хранилища iCloud. Технологический гигант добавил в него ряд новых функций.