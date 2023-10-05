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В России возобновилась работа устройств Xiaomi для «умного дома»

В России возобновилась работа устройств Xiaomi для «умного дома»
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В ночь с 4 по 5 октября пользователи из России и Беларуси стали массово жаловаться на прекращение работы устройств Xiaomi для «умного дома». У владельцев техники компании на протяжении нескольких часов не работало приложение Mi Home.

Однако в течение суток специалисты компании сообщили, что проблема устранена. Представители Xiaomi отметили, что в будущем подобного больше не должно повториться.

На данный момент сервис восстановлен. Поступила информация, что всё заработало.

Из-за сбоя люди не могли управлять всем «умным домом» и его отдельными элементами — видеокамерами, роботом-пылесосом, очистителями, увлажнителями и другим. Примечательно, что проблемы наблюдались только в России и Беларуси. В российском подразделении Xiaomi подтвердили, что инцидент был связан со сбоями в серверах.

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