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Крис Рок и Стивен Спилберг поработают над байопиком о Мартине Лютере Кинге

Крис Рок и Стивен Спилберг поработают над байопиком о Мартине Лютере Кинге
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По информации издания Variety, актёр и комик Крис Рок вместе с режиссёром Стивеном Спилбергом планируют поработать над лентой про Мартина Лютера Кинга — американского активиста, который выступал лидером движения за гражданские права чернокожих в США с 1954 года до своей смерти.

Отмечается, что Рок находится уже на финальной стадии переговоров с Universal Pictures. Комик планирует поставить байопик, а Спилберг станет исполнительным продюсером.

Старший вице-президент Universal по развитию производства Райан Джонс будет курировать проект от имени студии. Фильм без названия будет снят компанией Amblin Partners.

Кто именно сыграет в ленте, пока неизвестно. Так как его разработка находится на раннем этапе, даты выхода тоже нет.

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