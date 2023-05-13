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В линейке iPhone 16 будут смартфоны четырёх размеров и сенсорные кнопки — MacRumors

В линейке iPhone 16 будут смартфоны четырёх размеров и сенсорные кнопки — MacRumors
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Издание MacRumors поделилось новой информацией об iPhone 16. По данным инсайдеров, осенью 2024 года Apple представит новое поколение смартфонов со множеством изменений.

Так, впервые в истории компания выпустит четыре модели с разными дисплеями — iPhone 16 Pro Max может стать самым большим мобильным устройством в истории Apple.

Возможные размеры дисплеев в iPhone 16

  • iPhone 16 — 6,1 дюйма
  • iPhone 16 Plus — 6,7 дюйма
  • iPhone 16 Pro — 6,3 дюйма
  • iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма

Из других возможных нововведений — сканер Face ID под экраном, сенсорные кнопки включения и регулировки громкости, а также ещё более продвинутая камера с 6-кратным оптическим зумом. Как отмечают источники, планы Apple ещё могут измениться.

А вот как будет выглядеть iPhone 15
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