Появились первые рендеры iPhone 16 Pro Max с большим дисплеем

Издание 9to5Mac поделилось первыми рендерами смартфона iPhone 16 Pro Max, у которого, судя по всему, будет вытянутый дисплей.
На фото ниже можно увидеть сравнение iPhone 16 Pro Max, у которого будет 6,9-дюймовый экран, и iPhone 15 Pro Max с 6,7 дюйма. Судя по рендеру, дисплей нового iPhone станет более вытянутым, но с аналогичной шириной.
Фото: 9to5Mac
Фото: 9to5Mac
Важно понимать, что до выхода iPhone 16 ещё больше года, поэтому за это время Apple может внести коррективы в дизайн смартфона, чтобы сделать его ещё удобнее и практичнее. Не исключено, что это скажется и на дисплее.
Смартфон iPhone 16 Pro Max должен выйти в 2024 году, а iPhone 15 анонсируют осенью 2023 года. Из ближайшего у Apple запланирована презентация на 5 июня — на ней покажут iOS 17.
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