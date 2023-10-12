«Ситуация осталась в прошлом»: менеджер BetBoom Team — о матче с Azure Ray на TI12

Менеджер российской команды BetBoom Team по Dota 2 Лука Lukawa Насуашвили в рамках интервью «Чемпионату» высказался о возможном матче с Azure Ray на The International 2023.

Разговор с Лукашей состоялся в начале сентября — тогда он ещё не знал, что команды встретятся в матче групповой стадии TI12. Вспоминая ситуацию на Bali Major, когда китайский коллектив добился дисквалификации Pure, менеджер отметил, что оставил её в прошлом.

Да нет никакой злобы. Как и нет такого, что мы пожали руки, будто мы их понимаем и не держим обиды. Просто ситуация осталась в прошлом. Может, что-то всплывёт на The International — знаешь, вдруг наши пути пересекутся, и будет дополнительная мотивация, карма и всё такое. Но сейчас этого нет.

Матч BetBoom Team с Azure Ray состоится 14 октября и начнётся в 0:00.