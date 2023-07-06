BetBoom Team присудили поражение в матче с Tundra — команда лишилась слота на TI12

Организаторы Bali Major 2023 по Dota 2 объявили, какое наказание получит российская команда BetBoom Team за нарушение керри-игрока Ивана Pure Москаленко во время вчерашнего матча.

Коллективу присудили техническое поражение в серии с Tundra Esports — теперь BetBoom сыграет в нижней сетке против Azure Ray, матч состоится сегодня позже. Tundra же, напротив, вернётся в верхнюю сетку и продолжит турнирный путь уже завтра.

Соответственно, BetBoom Team лишается рейтинговых DPC-очков и лишается прямого инвайта на чемпионат мира The International 2023. Чтобы попасть на главный турнир года, команде нужно будет победить Azure Ray или надеяться на региональные отборочные.

Напомним, вчера после матча выяснилось, что Pure во время паузы смотрел стрим Nix, который комментировал игру. Считается, что Москаленко мог получить информацию об игре.