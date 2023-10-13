Расписание второго игрового дня The International 2023 по Dota 2

13 октября в Сиэтле пройдут матчи второго дня группового этапа The International 2023, чемпионата мира по Dota 2. Параллельно будет идти пять трансляций.

Начало 2-го тура намечено на 20:00 по московскому времени. Далее время старта может сдвинуться, если предыдущий матч линейки слишком затянулся (или закончился слишком быстро).

Жирным шрифтом выделены российские команды.

13 октября, 20:00 — групповой этап, тур 6

Группа А: Team Spirit — Evil Geniuses;

— Evil Geniuses; Группа B: Shopify Rebellion — BetBoom Team ;

; Группа С: LGD Gaming — beastcoast;

Группа D: Keyd Stars — Talon Esports;

Группа D: Tundra Esports — PSG.Quest.

13 октября, 22:00 — групповой этап, тур 7

Группа А: Entity — Team SMG;

Группа B: Team Liquid — Thunder Awaken;

Группа B: Shopify Rebellion — Azure Ray;

Группа С: LGD Gaming — Virtus.pro ;

; Группа D: Keyd Stars — TSM.

14 октября, 00:00 — групповой этап, тур 8

Группа А: Evil Geniuses — 9Pandas ;

; Группа B: BetBoom Team — Azure Ray;

— Azure Ray; Группа С: Virtus.pro — nouns;

— nouns; Группа С: Gaimin Gladiators — beastcoast;

Группа D: Talon Esports — PSG.Quest.

По итогам группового этапа худшая команда каждой из четырёх подгрупп покинет турнир. Второй день будет значительно короче из-за потенциальных переигровок. Если две команды наберут одинаковое число очков, то проведут дополнительный очный матч.