Расписание второго игрового дня The International 2023 по Dota 2
13 октября в Сиэтле пройдут матчи второго дня группового этапа The International 2023, чемпионата мира по Dota 2. Параллельно будет идти пять трансляций.
Начало 2-го тура намечено на 20:00 по московскому времени. Далее время старта может сдвинуться, если предыдущий матч линейки слишком затянулся (или закончился слишком быстро).
Жирным шрифтом выделены российские команды.
13 октября, 20:00 — групповой этап, тур 6
- Группа А: Team Spirit — Evil Geniuses;
- Группа B: Shopify Rebellion — BetBoom Team;
- Группа С: LGD Gaming — beastcoast;
- Группа D: Keyd Stars — Talon Esports;
- Группа D: Tundra Esports — PSG.Quest.
13 октября, 22:00 — групповой этап, тур 7
- Группа А: Entity — Team SMG;
- Группа B: Team Liquid — Thunder Awaken;
- Группа B: Shopify Rebellion — Azure Ray;
- Группа С: LGD Gaming — Virtus.pro;
- Группа D: Keyd Stars — TSM.
14 октября, 00:00 — групповой этап, тур 8
- Группа А: Evil Geniuses — 9Pandas;
- Группа B: BetBoom Team — Azure Ray;
- Группа С: Virtus.pro — nouns;
- Группа С: Gaimin Gladiators — beastcoast;
- Группа D: Talon Esports — PSG.Quest.
По итогам группового этапа худшая команда каждой из четырёх подгрупп покинет турнир. Второй день будет значительно короче из-за потенциальных переигровок. Если две команды наберут одинаковое число очков, то проведут дополнительный очный матч.
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