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Расписание матчей The International 2023 по Dota 2 на 13 октября

Расписание второго игрового дня The International 2023 по Dota 2
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13 октября в Сиэтле пройдут матчи второго дня группового этапа The International 2023, чемпионата мира по Dota 2. Параллельно будет идти пять трансляций.

Начало 2-го тура намечено на 20:00 по московскому времени. Далее время старта может сдвинуться, если предыдущий матч линейки слишком затянулся (или закончился слишком быстро).

Жирным шрифтом выделены российские команды.

13 октября, 20:00 — групповой этап, тур 6

  • Группа А: Team Spirit — Evil Geniuses;
  • Группа B: Shopify Rebellion — BetBoom Team;
  • Группа С: LGD Gaming — beastcoast;
  • Группа D: Keyd Stars — Talon Esports;
  • Группа D: Tundra Esports — PSG.Quest.

13 октября, 22:00 — групповой этап, тур 7

  • Группа А: Entity — Team SMG;
  • Группа B: Team Liquid — Thunder Awaken;
  • Группа B: Shopify Rebellion — Azure Ray;
  • Группа С: LGD Gaming — Virtus.pro;
  • Группа D: Keyd Stars — TSM.

14 октября, 00:00 — групповой этап, тур 8

  • Группа А: Evil Geniuses — 9Pandas;
  • Группа B: BetBoom Team — Azure Ray;
  • Группа С: Virtus.pro — nouns;
  • Группа С: Gaimin Gladiators — beastcoast;
  • Группа D: Talon Esports — PSG.Quest.

По итогам группового этапа худшая команда каждой из четырёх подгрупп покинет турнир. Второй день будет значительно короче из-за потенциальных переигровок. Если две команды наберут одинаковое число очков, то проведут дополнительный очный матч.

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