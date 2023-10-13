Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это потрясающе»: Хейден Кристенсен поблагодарил фанатов за поддержку

«Это потрясающе»: Хейден Кристенсен поблагодарил фанатов за поддержку
Комментарии

Актёр Хейден Кристенсен, известный по роли Энакина Скайуокера в «Звёздных войнах», поблагодарил всех фанатов за большую оказываемую поддержку. Благодаря ей актёр может заниматься любимой работой и возвращаться к любимой франшизе.

Речь, конечно, про «Звёздные войны». Напомним, в сериале «Асока» актёр снова появился в образе Энакина, тем самым порадовав фанатов.

Поддержка, которую я почувствовал со стороны фанатов, была действительно замечательной. Это было просто потрясающе. Мне трудно выразить это словами. Это много значит, и именно поэтому я могу вернуться в «Звёздные войны» и сделать много всего с этим персонажем.

Кристенсен наверняка ещё будет появляться в образе Энакина или Дарта Вейдера в будущих проектах франшизы.

Материалы по теме
«Миссия невыполнима 7» — лучший фильм серии от Тома Круза: «Смертельная расплата» удалась
«Миссия невыполнима 7» — лучший фильм серии от Тома Круза: «Смертельная расплата» удалась
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android