«Это потрясающе»: Хейден Кристенсен поблагодарил фанатов за поддержку

Актёр Хейден Кристенсен, известный по роли Энакина Скайуокера в «Звёздных войнах», поблагодарил всех фанатов за большую оказываемую поддержку. Благодаря ей актёр может заниматься любимой работой и возвращаться к любимой франшизе.

Речь, конечно, про «Звёздные войны». Напомним, в сериале «Асока» актёр снова появился в образе Энакина, тем самым порадовав фанатов.

Поддержка, которую я почувствовал со стороны фанатов, была действительно замечательной. Это было просто потрясающе. Мне трудно выразить это словами. Это много значит, и именно поэтому я могу вернуться в «Звёздные войны» и сделать много всего с этим персонажем.

Кристенсен наверняка ещё будет появляться в образе Энакина или Дарта Вейдера в будущих проектах франшизы.