Расписание четвёртого игрового дня The International 2023 по Dota 2

В воскресенье, 15 октября, на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2 пройдут ещё четыре стыковых матча за выход в верхнюю сетку плей-офф.

Как и вчера, победители серий получат право в плей-офф проиграть один матч, а покинут турнир только после второй неудачи. Проигравшие коллективы попадут в нижнюю сетку The International, где такой возможности не будет.

Расписание игр четвёртого игрового дня, 15 октября

15 октября, 20:00. LGD Gaming (Китай) — Keyd Stars (Бразилия)

15 октября, 23:00. BetBoom Team (Россия) — 9Pandas (Россия)

— 16 октября, 2:00. Tundra Esports (Европа) — nouns (США)

16 октября, 5:00. Entity (Европа) — Azure Ray (Китай)

Прямая трансляция The International 2023 по Dota начнётся в 20:00.