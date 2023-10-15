«Оппенгеймеру» предрекают рекордные 15 номинаций на «Оскар»

Главный редактор издания Entertainment Weekly Патрик Гомес заявил, что биографический триллер «Оппенгеймер» Кристофера Нолана может получить рекордные 15 номинаций на «Оскар».

Я думаю, что он получит массу технических наград — или, по крайней мере, номинаций.

В число технических номинаций входят «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук», «Лучший монтаж» и «Лучший дизайн костюмов». Также журналист уверен, что картина точно поборется за «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую мужскую роль».

Кроме того, Гомес предположил, что «Оппенгеймер» может заполнить всю категорию актёров второго плана благодаря Эмили Блант и Мэтту Деймону. Помимо этого, музыку к ленте написал Людвиг Йоранссон — ранее его номинировали на «Оскар» за саундтрек к «Чёрной пантере».

На данный момент есть три рекордсмена: «Всё о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» — у каждой ленты по 14 номинаций. «Оппенгеймер» не получил официальный прокат в России, однако в стране фильм всё равно показывают.