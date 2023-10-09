«Это даёт надежду»: Мартин Скорсезе — о популярности «Барби» и «Оппенгеймера»

Лето этого года фанатам кино запомнится особенно надолго. Самый жаркий сезон года порадовал кинолюбителей сразу двумя очень отличающимися друг от друга фильмами: «Барби» и «Оппейнгеймером». Оба фильма назвали шедеврами даже критики.

Приятно о картинах отозвался и культовый режиссёр Мартин Скорсезе, который обычно критикует современную киноиндустрию. По его словам, благодаря этим двум лентам есть надежда на создание каких-то подобных картин, которые будут отличаться от типичного кинематографа за последние десятилетия.

Это действительно даёт некоторую надежду на появление другого кинематографа, отличающегося от того, что происходило за последние 20 лет.

«Барби» и «Оппенгеймер» не получили официального проката в России, однако в стране нашли обходные пути показать фильмы.