Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это даёт надежду»: Мартин Скорсезе — о популярности «Барби» и «Оппенгеймера»

«Это даёт надежду»: Мартин Скорсезе — о популярности «Барби» и «Оппенгеймера»
Аудио-версия:
Комментарии

Лето этого года фанатам кино запомнится особенно надолго. Самый жаркий сезон года порадовал кинолюбителей сразу двумя очень отличающимися друг от друга фильмами: «Барби» и «Оппейнгеймером». Оба фильма назвали шедеврами даже критики.

Приятно о картинах отозвался и культовый режиссёр Мартин Скорсезе, который обычно критикует современную киноиндустрию. По его словам, благодаря этим двум лентам есть надежда на создание каких-то подобных картин, которые будут отличаться от типичного кинематографа за последние десятилетия.

Это действительно даёт некоторую надежду на появление другого кинематографа, отличающегося от того, что происходило за последние 20 лет.

«Барби» и «Оппенгеймер» не получили официального проката в России, однако в стране нашли обходные пути показать фильмы.

Материалы по теме
«Дурные деньги» — отличная драма про уничтожение волков с Уолл-стрит обычными геймерами
«Дурные деньги» — отличная драма про уничтожение волков с Уолл-стрит обычными геймерами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android