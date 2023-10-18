RAMZES666 признал, что не хотел играть против BetBoom на TI12 из-за дружбы с их игроками

Керри российской команды 9Pandas Роман RAMZES666 Кушнарёв рассказал, что хотел встретиться с другим соперником в стыковых матчах после группового этапа The International 2023 по Dota 2.

Киберспортсмен отметил, что он находится в дружеских отношениях с игроками другой российской команды, BetBoom Team, поэтому желал бы избежать встречи на ранней стадии турнира.

Не хотелось сразу играть с BetBoom Team, учитывая, что мы хорошие друзья. С Ваней Pure мы очень хорошо общаемся, с Толяном boolk, и вообще со всеми ребятами. Мы практически каждый день видимся и рофлим.

Ранее 9Pandas победила BetBoom Team в очном противостоянии и теперь сыграет в верхней сетке The International 2023, а вторая российская команда — в нижней.