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RAMZES666 признал, что не хотел играть против BetBoom на TI12 из-за дружбы с их игроками

RAMZES666 признал, что не хотел играть против BetBoom на TI12 из-за дружбы с их игроками
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Керри российской команды 9Pandas Роман RAMZES666 Кушнарёв рассказал, что хотел встретиться с другим соперником в стыковых матчах после группового этапа The International 2023 по Dota 2.

Киберспортсмен отметил, что он находится в дружеских отношениях с игроками другой российской команды, BetBoom Team, поэтому желал бы избежать встречи на ранней стадии турнира.

Не хотелось сразу играть с BetBoom Team, учитывая, что мы хорошие друзья. С Ваней Pure мы очень хорошо общаемся, с Толяном boolk, и вообще со всеми ребятами. Мы практически каждый день видимся и рофлим.

Ранее 9Pandas победила BetBoom Team в очном противостоянии и теперь сыграет в верхней сетке The International 2023, а вторая российская команда — в нижней.

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