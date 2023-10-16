Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская 9Pandas обыграла BetBoom и вышла в верхнюю сетку The International 2023

Российская 9Pandas обыграла BetBoom и вышла в верхнюю сетку The International 2023
Аудио-версия:
Комментарии

15 октября стартовал четвёртый день группового этапа The International 2023 по Dota 2. Во втором поединке дня встретились два российских коллектива: BetBoom Team и 9Pandas. По итогам трёх карт победу одержали 9Pandas — коллектив Алексея Solo Берёзина победил со счётом 2:1.

Dota 2. The International 2023 . 2-я фаза
15 октября 2023, воскресенье. 22:15 МСК
BetBoom Team
Окончен
1 : 2
9Pandas

Таким образом, 9Pandas официально вышла в верхнюю сетку плей-офф чемпионата мира. Следующий соперник команды станет известен после завершения игрового дня — утром 16 октября по московскому времени. Тем временем BetBoom продолжит выступление в нижней сетке без права на поражение.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель получит около $ 1,6 млн.

Материалы по теме
Virtus.pro и Spirit в верхней сетке! Итоги третьего дня The International 2023 по Dota 2
Virtus.pro и Spirit в верхней сетке! Итоги третьего дня The International 2023 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android