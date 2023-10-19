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Владимир Путин обязал установить серверы для всех игр в России

Владимир Путин обязал установить серверы для всех игр в России
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19 октября президент России Владимир Путин заявил, что нужно установить игровые серверы для всех игр на территории РФ. Руководитель страны отметил, что хоть «мы любим и Канаду, и США», но не должны разрешать им «зарабатывать на нас».

Проработать — это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой создать в стране аналог The Sims, который соответствовал бы традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Также член комитета Екатерина Стенякина сообщила, что будущая игра может оказаться успешной и с коммерческой точки зрения.

Также в начале сентября Владимир Путин объявил, что в Дальневосточном федеральном округе в конце этого года пройдёт турнир по киберспорту.

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