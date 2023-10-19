World of Tanks грозят заблокировать в России

Депутат Госдумы Антон Горелкин прокомментировал поручение президента России по созданию отечественных альтернатив многопользовательских видеоигр, в которых «не будет места русофобским настроениям». Чиновник заявил, что российским геймерам необходимо предложить отечественные проекты, чтобы они перестали «спонсировать западные игровые студии».

Горелкин привёл в пример World of Tanks, разработчики которой «оказывают помощь противнику во время вооружённого конфликта». По его мнению, такая ситуация может привести к полной блокировке игры на территории РФ.

Нужно предложить нашим геймерам достойную замену зарубежным онлайн-развлечениям и прекращать спонсировать западные игровые студии. World of Tanks вроде бы даже попадает под действие принятого накануне Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта. Не удивлюсь, если после вступления этого закона в силу Генпрокуратура выступит с инициативой блокировки подобных игр.

Стоит отметить, что речь идёт именно о мировом клиенте World of Tanks, который развивает ныне кипрская студия Wargaming. Российский клиент «Мир танков», за поддержку которого отвечает питерская студия Lesta Games, ситуация не затрагивает.