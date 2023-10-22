Entity с россиянином в составе переиграла Tundra на первой карте плей-офф TI2023

22 октября стартовал третий день плей-офф The International 2023. Во втором матче дня встретились два европейских коллектива: победители прошлогоднего чемпионата мира по Dota 2 из Tundra и Entity с Владиславом Kataomi` Семёновым. На первой карте победу одержала Entity — команда перевернула тяжёлый для неё матч и сумела снести трон противника.

Напомним, проигравшие в сегодняшних матчах покинут турнир и завершат своё выступление на 12-м чемпионате мира по Dota 2. Сегодня зрителей ждёт поединок между отечественной BetBoom и азиатской Talon, после чего закроет день противостояние между российской Virtus.pro и победителем текущего матча.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают 12 команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн.