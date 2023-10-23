Дуэйн Джонсон потребовал переделать свою восковую фигуру в музее Парижа

Недавно в парижском музее Гревен появилась восковая фигура актёра Дуэйна «Скалы» Джонсона в натуральную величину. Фанаты Джонсона обратили на это внимание и высмеяли куклу за плохое качество. К примеру, цвет кожи актёра гораздо смуглее, чем у фигуры.

Затем к ситуации подключился сам Дуэйн Джонсон — он попросил владельцев музея переделать свою восковую копию.

К сведению, я собираюсь попросить свою команду связаться с нашими друзьями из музея Гревен в Париже, чтобы мы могли поработать над «обновлением» моей восковой фигуры, добавив ряд важных деталей и улучшений — начиная с цвета кожи.

В начале августа Дуэйн Джонсон обвинил руководство Warner Bros. в отмене «Чёрного Адама 2». Лента должна была стать началом новой эры киновселенной DC с возвращением Генри Кавилла и других актёров.