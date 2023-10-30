Российская Team Spirit — двукратный чемпион турнира The International по Dota 2

В ночь на 30 октября завершился The International 2023 — двенадцатый чемпионат мира по Dota 2. Победу по итогам трёх карт завоевал российско-украинский коллектив Team Spirit, уверенно переиграв европейскую команду Gaimin Gladiators.

Таким образом, клубу удалось выиграть второй чемпионат мира в истории — ранее основная четвёрка коллектива уже завоевала Эгиду Чемпионов на The International 2021. Однако для Дениса Larl Сигитова титул всё же стал первым трофеем чемпионата мира — он присоединился к команде после ухода бывшего мидера Torontotokyo.

Двукратные чемпионы The International из Team Spirit

Илья Yatoro Мулярчук (Украина)

Магомед Collapse Халилов (Россия)

Мирослав Mira Колпаков (Украина)

Ярослав Miposhka Найдёнов (Россия)

Team Spirit — двукратные победители на The International Фото: Valve