«Пару дней буду чувствовать себя спокойно»: Larl — после победы на The international 2023

Российский мидер Денис Larl Сигитов в послематчевом интервью на The International 2023 рассказал, за счёт чего его команде удалось победить в финале чемпионата мира по Dota 2.

Игрок отметил, что ему стало легче после триумфа, но это вряд ли продлится долго.

Облегчение чувствуется. Спустя столько лет упорной игры я попал в эту команду, и после неудач мы наконец начали выигрывать. Это просто приятно. Я просто пару дней буду чувствовать себя спокойно. Пару дней — дальше продолжается обычная жизнь.

Ларл также рассказал, что помогло Team Spirit так легко выиграть две первые карты.

Я не понимал, почему в первых двух играх они так рано открывали мидера. Казалось, что у Quinn большой пул, и мы опасались, что ему будут выбирать героя позже. А так — каждый матчап я видел, мне было легко подобрать героя, и им тяжело было играть в Доту. Ну, и у нас был лучше драфт.

Team Spirit стала двукратным победителем The International по Dota 2. В первый раз состав выигрывал The International в 2021 году, но для новичка команды Дениса Larl Сигитова победа стала первой чемпионатах мира по Dota 2.