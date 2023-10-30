Создатель «Доты 2» Icefrog поздравил Team Spirit с победой на The International 2023

В ночь на 30 октября завершился The International 2023 — 12-й чемпионат мира по Dota 2. Победу по итогам трёх карт завоевал российско-украинский коллектив Team Spirit, уверенно переигравший европейскую команду Gaimin Gladiators.

По уже сложившейся традиции создатель Dota 2 Абдул Icefrog Измаил поздравил команду с победой в своих соцсетях. Сделал он это в своей типичной лаконичной манере — одним предложением.

Поздравляю Team Spirit с победой на The International!

The International 2023 по Dota 2 проходил в США в период с 12 по 30 октября. На чемпионате мира по «Доте 2» приняли участие 20 команд, включая четыре коллектива из России. Они разыгрывали призовой фонд в размере $ 3,1 млн и престижный трофей — Эгиду Чемпионов.