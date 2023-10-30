«Телеграм» столкнулся со сбоями на юге России

Жители южных регионов России сообщили о массовых сбоях в работе мессенджера «Телеграм». У одной части пользователей приложение не работает без VPN, а у другой вообще не функционирует.

Фото: «Сбой.рф»

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», за последние сутки о проблеме сообщили более 21 тыс. раз. Чаще всего на неё жаловались жители Краснодарского края (37% жалоб), Ростовской области (16% жалоб), Владикавказа и других частях Северного Кавказа (10% жалоб).

Ко всему прочему, со сбоями в работе «Телеграма» столкнулись жители Москвы, Воронежской и Волгоградской областей (7% жалоб). Представители мессенджера ситуацию пока никак не прокомментировали. Пока неизвестно, когда работоспособность приложения будет полноценно восстановлена.