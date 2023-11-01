Marvel чуть не лишилась главной звезды для фильма «Блэйд»

Издание Variety выпустило большой материал, посвящённый ближайшему будущему киновселенной Marvel. В нём инсайдеры рассказали о планах продюсера Кевина Файги и подробнее раскрыли ситуацию вокруг «Блэйда» с Махершалой Али, который был на грани отмены.

Как сообщают источники, первоначальная версия сценария действительно не устроила оскароносного актёра, и с тех пор за историю брались как минимум пять человек. Последняя версия сценария уже рассказывала о некой девушке, а Блэйд там был чуть ли не третьестепенным персонажем. Али уже обдумывал разорвать контракт с Marvel, однако в дело вмешался продюсер киновселенной Кевин Файги: он нанял сценариста культового «Логана» Майкла Грина и пообещал, что Блэйд останется главным героем будущего перезапуска.

В результате дату премьеры сдвинули на 2025 год, а бюджет урезали примерно до $ 100 млн. Судя по всему, такой подход устроил Махершалу Али, а новая версия сценария гораздо больше соответствует вампирскому духу.