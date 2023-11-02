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«Мальчик и птица» выйдет в России в дубляже от «Студийной банды» и CPI Films

Мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет в России с двумя версиями дубляжа
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Уже 7 декабря в России состоится премьера мультфильма «Мальчик и птица» (в Японии — «Как поживаете») культового Хаяо Миядзаки. Как сообщает кинопрокатчик «Русский репортаж», в кинотеатрах страны будут показывать две версии аниме: с официальным дубляжом CPI Films и в дубляже команды «Студийная банда», которая озвучивает аниме с 2014 года.

Русский трейлер в дубляже CPI Films

Видео доступно на VK-канале «Русский репортаж». Права на видео принадлежат «Русский репортаж».

Русский трейлер в дубляже команды «Студийная банда»

Видео доступно на VK-канале «Русский репортаж». Права на видео принадлежат «Русский репортаж».

Аниме «Мальчик и птица» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект студии.

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