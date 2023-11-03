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Второй сезон сериала «Локи» стартовал куда хуже первого

Второй сезон сериала «Локи» стартовал куда хуже первого
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Второй сезон сериала «Локи» стартовал в онлайн-кинотеатре Disney+ куда хуже первого. Согласно данным аналитической компании Nielsen, за первые три дня после выхода сериал набрал 446 млн минут — за аналогичный период первый сезон достиг отметки в 731 млн минут.

Отмечается, что к премьере финального эпизода показатель ещё успеет вырасти, однако навряд ли сможет превзойти результат первого сезона. Напомним, заключительную серию нового сезона покажут 9 ноября.

Шоу пока что не продлили на третий сезон. Его создатели говорили, что изначально и задумывали проект минимум на два сезона, поскольку основную историю смогли в них уместить.

«Локи» — один из самых высокооценённых проектов Marvel Studios, который получил массу положительных отзывов как критиков, так и от рядовых зрителей.

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