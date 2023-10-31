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Вышел трейлер финальных серий второго сезона «Локи»

Вышел трейлер финальных серий второго сезона «Локи»
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Marvel Studios продолжает подогревать интерес к финальным сериям второго сезона сериала «Локи». Компания выпустила трейлер последних серий шоу.

В нём показали самого Локи в исполнении Тома Хиддлстона, Мёбиуса, которого сыграл Оуэн Уилсон, и других персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Всего во втором сезоне шесть серий. Пятый эпизод выйдет 2 ноября, а шестой и последний ожидаются 9 ноября. сериал пока что не продлили на третий сезон.

Его создатели говорили, что изначально и задумывали проект минимум на два сезона, поскольку основную историю смогли в них уместить.

«Локи» — один из самых высокооценённых проектов Marvel Studios, который очень сильно понравился критикам и фанатам.

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