PS5 Slim появилась у блогеров: новые детали консоли

10 ноября в США должны стартовать продажи PS5 Slim со съёмным дисководом. Обновлённая версия консоли на 30% меньше и на 18-24% легче оригинальной модели.

Однако уже 5 ноября в Сети начали появляться первые видео с разбором компактной PS5. Одним из таких блогеров стал автор YouTube-канала Dave2D.

Видео доступно на YouTube-канале Dave2D. Права на видео принадлежат Dave2D.

Техноблогер провёл ряд тестов и выяснил, что энергопотребление PS5 Slim консоли оказалось немного выше, чем у оригинальной версии. К такому выводу Dave2D пришёл после игры в Death Stranding и Astro's Playroom.

Также после восьмичасовой нагрузки PS5 Slim оказалась на пару градусов горячее, чем оригинальная консоль — 62-64°C против 60-63°C. Помимо этого, в ролике блогер сравнил дизайн двух версий.