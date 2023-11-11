Оригинальный шлем C-3PO из «Звёздных войн» продали за 77 млн рублей

Журналисты издания BBC сообщили, что на аукционе продали оригинальный золотой шлем C-3PO из «Звёздных войн» за $ 843 тыс. (~ 77,7 млн рублей). Данный реквизит использовался во время съёмок фильма «Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда» в 1977 году.

Часть костюма выставил на аукцион актёр Энтони Дэниелс, исполнитель роли C-3PO. Изначально эксперты предрекали, что предмет уйдёт с молотка за $ 1,2 млн (~ 110 млн рублей). Проданный шлем немного повреждён, поскольку использовался во время съёмки сцен нападения Тускенских рейдеров.

По словам Энтони Дэниелса, ему нисколько не грустно расставаться с таким памятным предметом, так как пришло время реликвии обзавестись новым владельцем.

Буду ли я грустить, расставаясь с ними (проданным реквизитом)? Нет. Я буду наслаждаться тем, что люди будут беречь их и выставлять на всеобщее обозрение.