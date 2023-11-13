Шоураннер «Офиса» не хотел бы видеть перезапуск сериала

Последние месяцы в СМИ появляются новости о том, что культовый сериал «Офис» получит перезапуск. В недавнем интервью подобные слухи развеял шоураннер Грег Дэниелс.

По его словам, он бы не хотел, чтобы проект перезапускали. Финал шоу он считает идеальным, а вот от потенциального спин-оффа Дэниелс бы не отказался.

Мне не нравится думать о перезагрузке, понимаете, что я имею в виду? Я чувствую, что мы закончили эту историю красиво. Я бы никогда не захотел переделывать то же самое шоу с другим актёрским составом, потому что я думаю, что у нас самый лучший актёрский состав когда-либо на телевидении.

В интервью Дэниелс не стал говорить, что сам с радостью возьмётся за спин-офф «Офиса». Если такое произойдёт, об этом объявят отдельно.