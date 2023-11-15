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Павел Дуров показал «Телеграм» для шлема Apple Vision Pro

Павел Дуров показал «Телеграм» для шлема Apple Vision Pro
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Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров показал интерфейс приложения для шлема Apple Vision Pro. Ролик с демонстрацией он опубликовал в своём канале. В новом дизайне практически все грани различных элементов стали скруглёнными и без острых краёв.

Напомним, Apple анонсировала свои очки дополненной реальности Vision Pro в июне этого года. Устройство предназначено для работы в режиме дополненной реальности. Стоимость будущей новинки составит $ 3499 (~ 311 тыс. рублей). Vision Pro появится в продаже в начале 2024 года

Гарнитурой можно управлять с помощью жестов рук и движений глаз. Гаджет позволяет пользователю запускать различные приложения, дублировать экран с компьютера Mac, сидеть в браузере и делать ещё множество вещей.

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