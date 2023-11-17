Мадс Миккельсен уже обсуждал с Marvel роль Доктора Дума — инсайдер

Инсайдер по проектам Marvel и DC Джон Кампеа сообщил, что актёр Мадс Миккельсен, известный по фильмам «Доктор Стрэндж», «Казино «Рояль» и сериалу «Ганнибал», встречался с Marvel Studios, чтобы обсудить роль Доктора Дума.

Интересно, что ещё несколько месяцев назад на фоне появления слухов про Дума, фанаты сами выбрали Мадса в качестве лучшего актёра, кто мог бы сыграть злодея. Итоги переговоров с Миккельсеном неизвестны.

Вероятно, Доктор Дум дебютирует в киновселенной Marvel в «Фантастической четвёрке». Дум — заклятый враг суперегеройской команды, который часто сталкивался с ней в комиксах и других проектах.

«Фантастическая четвёрка» выйдет 2 мая 2025 года. Роль Мистера Фантастика якобы исполнит Педро Паскаль.