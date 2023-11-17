Продажи российских смартфонов на ОС «Аврора» составили всего 308 штук

7 ноября в России стартовали продажи устройств на российской операционной системе «Аврора». За 10 дней клиенты приобрели 308 смартфонов на сумму 4,9 млн рублей и 61 планшет общей стоимостью 1,2 млн рублей. Об этом рассказали в издании D-Russia со ссылкой на IT-холдинг Fplus.

Отмечается, что 78% продаж пришлись на онлайн-заказы. Гаджеты приобретали частные лица, «сделавшие осознанный выбор с целью изучение новой ОС, для работы или просто использования устройства по назначению».

Представитель сети «Всёсмарт» поделился, что спрос на девайсы на базе «Авроры» превосходит ожидания — такое количество гаджетов рассчитывали продать до конца 2023 года. Напомним, стоимость планшета Fplus Pro LifeTab Plus составляет 16,9 тыс. рублей, а смартфона Fplus Pro R570E — 14,9 тыс. рублей.