«Это не то, чего я ожидала»: Дейзи Ридли — о новой части «Звёздных войн» со своим участием

Актриса Дейзи Ридли в эксклюзивном интервью для издания Collider рассказала о следующей части «Звёздных войн» со своим участием. По словам Ридли, в своей голове она представляла совсем другой фильм, и это, скорее, плюс.

Девушка выразила уверенность в том, что картина удивит зрителей. Актрисе не терпится изучить сценарий сразу, как он будет готов.

Я очень взволнована. Я жду, когда смогу прочитать сценарий, потому что, очевидно, никакой информации у меня нет. Это не то, чего я ожидала, но я очень взволнована.

Дейзи Ридли впервые появилась во франшизе с выходом седьмой части «Звёздных войн». Действие нового фильма развернутся спустя 15 лет после событий девятого эпизода. Картина расскажет о том, как Рей будет пытаться восстановить Орден джедаев.