Премьера сериала «Букины» состоится 18 декабря

Телеканал ТНТ в социальных сетях выложил первый постер сериала «Букины». Вместе с этим стало известно, когда шоу стартует. Его премьера состоится 18 декабря в 20:00 мск.

На первом постере можно увидеть всех членов семьи: Рому, Гену, Дашу и Свету. К их ролям вернулись Александр Якин, Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва и Дарья Сагалова.

Фото: ТНТ

По сюжету шоу глава семейства Геннадий Букин продолжит работать в обувном магазине, однако его отношение к работе несколько трансформируется. Сам герой отрастит бороду и будет более актуальным на сегодняшний день героем. В целом каждый из героев изменится, а зрители смогут наблюдать за персонажами и их взаимоотношениями.

Ожидается, что в перм сезоне шоу будет десять эпизодов.