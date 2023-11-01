Тимур Батрутдинов сыграет в сериалы «Букины»

Актриса Наталья Бочкарёва, которая вернётся к роли Даши в сериале «Букины», дала фанатам намёк на то, кто из звёзд сыграет в продолжении «Счастливы вместе». Бочкарёва записывала ролик со съёмочной площадке шоу, а на заднем плане появился Тимур Батрутдинов.

Он стоял вместе с Дарьей Сагаловой, которая исполнит роль Светы. Более того, Бочкарёва отметила, что Батрутдинов воплотит образ какого-то женщина. Скорее всего, речь идёт про женщина Светы.

У нас новый жених. Нет, он уже не жених. Он теперь муж, да ещё и бывший. Хотя кто его знает? Сегодня бывший, а завтра — настоящий.

Премьера «Букиных» состоится 7 ноября. В первый сезон должны войти десять эпизодов. К своим ролям также вернутся Александр Якин и Кирилл Кондратов.