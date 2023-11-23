Опубликован отрывок из спецэпизода «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом

BBC опубликовала небольшой отрывок из будущего спецэпизода «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом. Напомним, спецвыпуски начнут выходить с 25 ноября.

Их премьера приурочена к празднованию 60-летия сериала — самая первая серия вышла 23 ноября 1963 года.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

Все три спецэпизода объединят в единую канву, после чего события плавно перейдут в сюжет 14-го сезона сериала. Судя по всему, ближе к концу третьего эпизода зрители впервые увидят нового Доктора — его сыграет звезда «‎Сексуального просвещения» Шути Гатва. Появятся ли в спецвыпусках другие известные по шоу актёры, неизвестно.

14-й сезон «Доктора Кто» стартует в 2024 году, а недавно стартовали съёмки продолжения.